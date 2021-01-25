طرابلسي في اليوم العالمي للتعليم: نقترح ان لا تفتح المدارس ابوابها الا بعد تأمين العودة الآمنة وتوزيع اللقاح على الهيئات التعليمية والادارية

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غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب إدكار طرابلسي عبر "تويتر" في اليوم العالمي للتعليم سائلاً، كيف نُقلّص الهوّة بين التعليم التقليدي والتعليم الرقمي في مؤسساتنا التربوية؟ وهل هناك نيّة حقيقيّة لدى لجنة التربية النيابية بتسهيل التشريعات التي تُخفّف من التعقيدات القانونية والإدارية التي تُعرقل التقدّم التربوي في لبنان؟

وسأل أيضاً، كيف ندعم القطاع التربوي في لبنان ونسبة المخصصات للتعليم في الموازنة العامة متواضعة، ولجنة التربية النيابية أطاحت بمشروع الحكومة بدعم القطاع التربوي الرسمي والخاص بتخصيص 500 مليار ليرة تحت حجة انه مشروع من حكومة مستقيلة؟

واقترح النائب طرابلسي ألا تفتح المدارس أبوابها إلا بعد تأمين العودة الآمنة وتوزيع اللقاح على الهيئات التعليمية والإدارية،و المطالبة بدعم القطاع التربوي الرسمي والخاص بما يحافظ عليه، وايضاً إقرار الاقتراح الذي تقدّم به والنائب أسعد درغام لقانون الهوية التربوية.