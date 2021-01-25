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قبل المنخفض الجوي المرتقب.. هكذا سيكون الطقس

25
JANUARY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس ‏غدا غائما اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق ‏الساحلية والجبلية لتلامس معدلاتها المعتادة وتستقر في المناطق الداخلية، كما تنشط الرياح في ‏المناطق الشمالية في الفترة المسائية مع استمرار تكون الجليد على ارتفاع 1500 متر. ‏
 
وجاء في النشرة الآتي:‏
 
‏- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى بعد ‏مساءالاربعاء، فيتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس ماطر بدءا من فترة ليل ‏الاربعاء/صباح الخميس.‏
 
‏- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة ‏مئوية في الظل.‏
 
‏- الطقس المتوقع في لبنان:‏
 
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة ورياح ‏ناشطة شمالا في الفترة الصباحية، ويتكون الجليد على ارتفاع 1400 متر وما فوق خلال ‏ساعات الصباح الأولى.‏
 
الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في ‏المناطق الساحلية والجبلية لتلامس معدلاتها المعتادة وتستقر في المناطق الداخلية. تنشط الرياح ‏في المناطق الشمالية في الفترة المسائية مع استمرار تكون الجليد على ارتفاع 1500 متر.‏
 
الأربعاء: غائم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة صباحا والتي تعود لتنخفض بشكل ‏سريع وملحوظ بدءا من بعد الظهر، مع رياح ناشطة تشتد احيانا حيث تقارب الـ65 كلم/س ‏إجمالا. تهطل الأمطار في فترة ليل الاربعاء/صباح الخميس مع وصول المنخفض الجوي.‏
 
الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد احيانا فتقارب ال75 ‏كلم/س. تهطل الامطار وتشتد غزارتها في الفترة الليلية وتكون مترافقة مع عواصف رعدية. ‏تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليل الخميس/ فجر الجمعة مع ‏تدني درجات الحرارة ليلامس الـ 1100 متر وما فوق.‏
 
‏- الحرارة على الساحل من 6 الى 20 درجة، فوق الجبال من 3 الى 16 درجة، في الداخل من ‏‏10 الى 18 درجة.‏
 
‏- الرياح السطحية: شمالية - شمالية شرقية صباحا، تتحول بعد الظهر الى جنوبية - غربية، ‏سرعتها من 10 الى 30 كم/س.‏
 
‏- الانقشاع: جيد.‏
 
‏- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و65 %.‏
 
‏- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.‏
 
‏- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.‏
 
‏- ساعة شروق الشمس: 6,39.‏
 
‏- ساعة غروب الشمس: 17,02.‏
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