كل الحجج المرتبطة بالإدارة الأميركية السابقة والعقوبات التي كان من المحتمل ان ترفعها في وجه الحكومة العتيدة سقطت

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الجمهورية : يكثر الحديث عن مسعى سيتولاه «ح زب الله» لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري ...

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، إنّ الأكيد انّ كل الأعذار والحجج المرتبطة بالإدارة الأميركية السابقة، والعقوبات التي كان من المحتمل ان ترفعها في وجه الحكومة العتيدة، سقطت مع رحيلها وتسلُّم إدارة جديدة، يصعب ان تتفرّغ لملفات المنطقة، واستطراداً لبنان، قبل النصف الأول من العام الحالي، ما يعني انّ هناك متسعاً من الوقت للتأليف وتهيئة الخطط الإصلاحية المطلوبة، لأنّ الوضع اللبناني لم يعد يحتمل الاستمرار في السياسة الانتظارية نفسها.