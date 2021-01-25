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مصدر قريب من الرئاسة : المطلوب الحريري ان يصارح رئيس الجمهورية بمخاوفه التي لا تزال تمنعه من "التأليف".. وسيجد كل استعداد لمساعدته

25
JANUARY
2021
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الجمهورية : أبلغ مصدر قريب من رئيس الجمهورية الى «الجمهورية»، انّ المطلوب من الرئيس المكلّف سعد الحريري «ان يتحرّر من هواجسه واسقاطاته، وان يزور القصر الجمهوري متسلحاً بإرادة جدّية لتشكيل الحكومة»، داعياً ايّاه الى ان يصارح عون بمخاوفه الكامنة وأسبابه الحقيقية التي لا تزال تمنعه من انجاز التأليف العادل، «وهو سيجد عندها كل استعداد لدى رئيس الجمهورية لمساعدته في تجاوز العقبات، وسيكتشف انّ رئيس الجمهورية لا يريد من الحكومة الجديدة شيئاً لنفسه».

 

واشار المصدر، الى انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على بينة مما يجري في الملف الحكومي، «لكن القرار النهائي في كل تفصيل يعود حصراً الى عون، ومن يظن العكس، يكون لا يعرف بعد من هو ميشال عون او يتظاهر بأنّه لا يعرفه».

 

ولفت المصدر، الى انّه ينبغي أن يتعاطى الحريري مع المكون المسيحي كما يتعاطى مع المكونات الأخرى لا أكثر ولا أقل، «وليس مطروحاً ان يمنحه اي امتيازات».

الجمهورية
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