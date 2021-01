عناوين الصحف ليوم الأثنين 25 كانون الثاني 2021

A + A -

الأخبار: عودة «داعش» على الايقاع الأميركي

تجميد حسابات مصرفية للبنانيين في الخارج: هل سحبت واشنطن رعايتها لسلامة؟

«لندن ليكس»: دكاكين صاحبة الجلالة





الديار : وقائـــع وتداعيات الملاحقة القضائية لحاكــم مصرف لــبــنــان... بــيـن المــؤيّـــد والمُــعارض

مؤشّر مُقلق من الـبـنـك الـدولـي.. المُساعدات للّبــنانـيين تُـنـذرّ بمـرحـلـة قاتـمـة

عداد الــديـــون السيادية ما زال يــعمـل والمخاوف من وصولـه الى مسـتـويـات الــثـــروة الــغـازيــة





نداء الوطن : الراعي "يعظ" وعون "لا يتّعظ": الدستور واضح

السلع الحيوية تتناقص... "كل شي عم يخلص"!

اللواء : أسبوع اللقاحات يبدأ اليوم .. وخلافات التأليف تنتظر التدخل الدولي!

بايدن وماكرون: تنسيق حول إيران ولبنان.. و متابعة سويسرية لملف التحويلات





البناء : ماكرون بعد اتصال مع بايدن: تنسيق فرنسيّ أميركيّ حول الملف النوويّ ولبنان

مساعٍ لهدنة إعلاميّة بين بعبدا وبيت الوسط لفتح طريق الحلحلة / إجماع على التشدّد في الإقفال... وسجال إعلاميّ حول ملف سلامة

النهار : الأزمة تستعصي والبطريرك: الا تخافون محكمة التاريخ؟



الجمهورية : ماكرون لبايدن : للتعاون في لبنام



? l'orient le jour : De l’eau dans le gaz entre le Hezbollah et Damas



the daily star: Rai irked by Aoun’s rebuff of talks with Hariri