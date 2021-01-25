أسرار الصحف ليوم الأثنين 25 كانون الثاني 2021

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البناء : خفايا وكواليس

خفايا

قالت شخصيات ناشطة في انتفاضة 17 تشرين إن محاولات عدّة جرت لاستصدار موقف جامع للقوى والجمعيّات المعنية يطالب القضاء بالسير حتى النهاية في التحقيقات التي فتحها القضاء السويسريّ حول الأموال المهرّبة ولو من دون ذكر أي شخص او عنوان باءت بالفشل.



كواليس

استغرب دبلوماسيّ عربيّ سابق ما ورد على لسان وزير الخارجية السعودية حول الدعوة لتأخير القرار الأميركيّ برفع العقوبات عن حركة أنصار الله اليمنيّة والقول إن التفاوض ممكن مع حركة مصنّفة إرهابيّة ويمكن ربط رفع العقوبات بنتائج التفاوض، واصفاً الكلام بالدليل على نقص الخبرة.



نداء الوطن : خفايا

يتردد أن التحقيق الذي بدأته السلطات السويسرية بشأن حسابات حاكم مصرف لبنان، قد يتوسع ليشمل حسابات موجودة في دول أخرى.

تبيّن أنّ مشروع موازنة العام 2021 يتضمن نصوصاً إشكالية سقطت في الموازنة السابقة، لا سيما المتعلقة بالإعفاءات من الغرامات والضرائب لصالح كبار المكلفين.

عُلم أنّ جامعات خاصة في الشمال تدرس قرار رفع الأقساط وفقاً لسعر صرف الدولار المتداول بالمنصة المصرفية (3900 ليرة)، وتُعقد اجتماعات بين عدد من إدارات الجامعات لهذه الغاية بعيداً من الأضواء.

اللواء : أسرار

همس

حرص مرجع روحي على الكلام مع أحد زواره بصراحة تضمنت بعض العبارات القاسية لإيصالها إلى مرجعيته على خلفية الأوضاع المتردية في البلد!







لغز

تداخلت عوامل قضائية وسياسية في عملية التسريب المتعمّد لفحوى المذكرة القضائية السويسرية المتعلقة بتحويلات من مصرف لبنان إلى بنوك سويسرية، وذلك في إطار الحملة المحلية على رياض سلامة!