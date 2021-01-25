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تناغُم "قواتي" - "إشتراكي" على وتر إعتذار الحريري

25
JANUARY
2021
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نداء الوطن : تتكاثر الدعوات إلى اعتذار  الرئيس المكلف سعد الحريري، وهذه المرّة ليس من الفريق الخصم بل من الذين كانوا في صفّ الحلفاء، وقد افتتح رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط باب مطالبة الحريري بالإعتذار وترك العهد وفريق "ح زب الله" يحكم، وتناغم معه حزب "القوات اللبنانية" الذي يرى أن الحريري يخوض مهمة مستحيلة، إذ لا أمل في تحقيق أي إصلاح في ظل هذه التركيبة السلطوية.

 

وتنطلق "القوات" بدعوتها الحريري إلى الإعتذار من ثابتة أساسية يُكررها جعجع في كل مرّة، وهي أن الأكثرية الحاكمة لن تسمح للحريري بتأليف حكومة يطالب بها الداخل والمجتمع الدولي، وهذه الأكثرية تريد جعل الحريري غطاء لمشروعها...

 

من جهته، يُصرّ الحزب "الإشتراكي" على أن لا أمل بالنجاة في ظل هذا العهد وسياسة "ح زب الله" التي جعلت لبنان مقاطعة إيرانية.

نداء الوطن
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