كم حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت؟

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 22 و23 كانون الثاني الجاري؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتين وثلاثين (32) حالة إيجابية.



* وجاءت نتائج 22/1/2021 كالتالي:



- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

- رحلة الدمام: شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (خمس حالات إيجابية)

- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

- رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

- رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

- رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

- رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

- رحلة ستوكهولم: شركة SR رقم 1680 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

- رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (ست حالات إيجابية)

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (سبع حالات إيجابية)

- رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)



* وجاءت نتائج 23/1/2021 كالتالي:



- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

- رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

- رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

- رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

- رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)