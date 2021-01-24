طيران العدو خرق أجواء الجنوب

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 24/ 1/ 2021 ما بين الساعة 11,00 والساعة 13,03، خرقت طائرتان مسيرتان عن بعد (Drone) تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدات راميا، عيتا الشعب والعديسة.

تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.



كما صدر، بيان آخر جاء فيه: "بتاريخ 23/1/ 2021 الساعة 10,25 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 19,00 من فوق بلدة رميش.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".