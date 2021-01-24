رد عنيف من العميد مصطفى حمدان على ابو فاعور: "نضف سجل بيك العدلي و بعدين نضف نيعك"

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غرد العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

" يُحكى أن ضابطاً سأل قنّاصًا في الجبهة عن كفاءة قناص العدو..

‏فأجابه: إن قنّاص العدو فاشل، فهو يرميني يوميًا ويُخطئ.

‏فسأله الضابط: إذًا لِمَ لا تقتله وترتاح منه؟

‏أجابه القنّاص: أخاف أن أقتله فيستبدلونه بقناصٍ جيد يقتلنا جميعًا!

هكذا نحن نحافظ على الفاشل والفاسد العبد المأمور لعبد مأمور كقناص معادي.

ومن كان عنده تافه وسافل و ابن المجرم العميل اليهودي النذل وهبي ابو فاعور غلام مدرسة وليد جنبلاط لاعق حذاء غازي كنعان و عاصم قانصو وغيره من ركب.

نحافظ عليهم.

يا وائل ابن وهبي ابو فاعور نضف سجل بيك العدلي و بعدين نضف نيعك قبل ما تتطاول و تفقد اعصابك

حسابك مش بالحكي و غدا لناظره قريب.

اعتبره اخبار وولوِل وجعّر فيه."