ما حقيقة إقفال أحد المستشفيات لأبوابه غداً؟

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نفت إدارة مستشفى المقاصد ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إقفال أبواب المستشفى ابتداء من يوم غد الاثنين، وذلك في بيان جاء فيه:

"دأب بعض مواقع التواصل الاجتماعي المأجور والمعروفة أهدافه الهدامة وغاياته الخبيثة على تشويه صورة المقاصد الإنسانية، الاجتماعية والطبية، فإن ما ورد من بيان مأجور ورخيص، باسم نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد، عن إقفال أبواب المستشفى بوجه المرضى ابتداء من يوم غد الاثنين، هو كلام عار من الصحة، ولا يمت إلى الحقيقة والواقع بأي صلة.

وعليه، فإن المستشفى مستمر بتقديم خدماته الطبية وأداء رسالته الإنسانية وخصوصا في هذه الظروف الصعبة من جائحة كورونا، آخذين عهدا على أنفسنا وأمام رب العالمين أن نقدم أغلى ما عندنا من خبرات طبية وتقنيات علمية متقدمة، من أطباء وجهاز تمريضي، لكي نكون صفا واحدا في مواجهة هذا الوباء اللعين الذي يفتك بوطننا، وفي وجه كل من تسول له نفسه تشويه صورة المقاصد وبث سموم التشكيك في رسالتها ورؤيتها.

إن توجيهات رئاسة الجمعية بشخص الدكتور فيصل سنو ومجلس أمناء الجمعية مشكورين بدعم إدارة المستشفى والجهاز الطبي التمريضي والإداري فيها، لهو خير دليل على صدق النوايا ونجاح العمل في هذه المؤسسة، وإن الأقلام المأجورة والنوايا المسعورة مهما كتبت أو أصدرت بيانات حاقدة تأكدوا تماما أن رسالة مستشفى المقاصد باقية بإذن الله تعالى، مهما علت أصواتهم وترهاتهم".