بعض المستشفيات الخاصة ترفع الفواتير بشكل جنوني.. البعريني: لآلية رقابية صارمة للجم هذا الموضوع!

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ناشد عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني المعنيين معالجة "عملية استغلال كبرى تتم من قبل المستشفيات الخاصة"، ولفت إلى أن "عددا من هذه المستشفيات يعمد الى رفع الفواتير في شكل جنوني للمرضى الذين يشملهم الضمان الاجتماعي أو التغطية الطبية لعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي".

واعتبر أن ما يحصل هو "إجرام بحق الضمير الانساني أولا، ومؤسسات الدولة والمؤسسات الراعية ثانيا، والمرضى ثالثا".

وطالب ب "آلية رقابية صارمة للجم هذا الموضوع ووضع حد للاستغلال".

وختم البعريني: "لا يمكن أن نصدق أن المتاجرة بلغت هذا الحد في ظروف تستوجب التعاطي بضمير إنساني حي، فإما أن يعالج الموضوع أو على الدنيا السلام".