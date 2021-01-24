بالصور سرقةُ محل لبيع الهواتف في تعلبايا!

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أصـدرت المديريـة العـامـة لقوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العـلاقات العـامـة بلاغاً أشارت فيه الى أنه " بتاريخ 18-1-2021، ادّعى المواطن: "ع. ت." (مواليد عام 1983) لدى مخفر شتورا في وحدة الدّرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة محلّه، المُعدّ لبيع الأجهزة الخلوية، والكائن في محلة تعلبايا، وذلك بواسطة الكسر والخلع".

ولفت البلاغ، "بتاريخ 20-1-2021، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المخفر المذكور، بالتنسيق مع مفرزة استقصاء البقاع، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه به ومكان إقامته، حيث جرى مداهمة منزله وتوقيفه، ويدعى: "ع. ك. (مواليد 1988، لبناني) وهو من اصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات".

وأضاف، "بتاريخ 21-1-2021 أحيل الموقوف –بناءً على إشارة القضاء المختص- إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، حيث اعترف بإقدامه على سرقة المحل بمشاركة ابن شقيقته المدعو (س. ع.، مواليد 2000، لبناني)".

وتابع، "بتاريخ 22-1-2021 داهمت قوة من المفرزة المذكورة منزل الأخير، فجرى توقيفه ووالدته المدعوة (ر. ك. مواليد 1984، لبنانية) التي تبيّن أنّ بحقها مذكرة توقيف بجرم سرقة سيارات".

وأوضح، "قد عُثر في منزلهما على كمية من المسروقات، ومسدّس خُلَّبي، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، الذي اشار بتسليم المسروقات الى صاحبها".