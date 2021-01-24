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طقس مستقر يؤثر على لبنان ... إلى متى يستمر؟

24
JANUARY
2021
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يؤثر على لبنان طقس مستقر ويستمر لغاية ليل الاربعاء من الاسبوع المقبل مع رياح شمالية باردة وجليد على الجبال.
 
من جهة اخرى، ما زالت التوقعات تشير الى تعرض لبنان لمنخفض جوي ليل الاربعاء وقد يتحول الى مثلج ليل الخميس - الجمعة مع ثلوج تحت الـ ١٠٠٠م بقليل على أن يتم التأكد لاحقا.
 
وفي تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة ساحلاً بين ٨ و ١٦ درجة، بقاعا بين -٣ و ١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢ و ٩ درجة
 
- الجو قليل السحب
 
- الرياح شمالية ضعيفة ٢٥ كم/س
 
- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪؜
 
- الضغط الجوي ١٠٢٦ hpa
 
- الرؤية جيدة
 
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
 
وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
 
الاثنين: طقس مستقر بارد وغائم قليلا فيما الحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ٩ و ١٧ درجة، بقاعاً بين -٢ و ١١ درجات وعلى الـ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجات يتشكل الجليد على ٩٠٠م وفي البقاع
 
 
الثلاثاء: طقس مستقر بارد وغائم جزئياً بسحب عالية فيما الحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة، بقاعاً بين -٢ و ١١ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و ١١ درجات يتشكل الجليد على ١٠٠٠م وفي البقاع.
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