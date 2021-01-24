عناوين الصحف ليوم الأحد 24 كانون الثاني 2021

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النهار: التعطيل في ذروة انكشافه أمام كورونا



الشرق الأوسط : لا إشارات إيجابية لتشكيل الحكومة اللبنانية

الديار: مسؤولٌ كبير للديار: هناك مخططٌ لتدمير لبنان والمسؤولون يعلمون ويعطلون الحلول

أسقطوا المبادرة الفرنسية ومبادرة البطريرك الراعي ولا يريدون حلاً ويعرفون الخطورة

لم أشهد طوال 30 سنةً على مخططٍ لانهيار لبنان حتى في حرب السنتين عام 1975

الأنباء الكويتية: لبنان يطلب دعم الأمم المتحدة بوجه «كورونا» والجدل الحكومي يتصاعد

الوطن السورية: الجيش ردّ على خروقات «خفض التصعيد» وواصل تمشيط البادية … خمسة شهداء وعشرة جرحى في قصف للاحتلال التركي على تل رفعت شمال حلب