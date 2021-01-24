الجيش السوري يواصل تمشيط البادية

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الوطن السورية : بيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن التنظيمات الإرهابية المتمركزة في جبل الزاوية بريف إدلب خرقت أمس اتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة «خفض التصعيد»، واعتدت بقذائف صاروخية على مدينة خان شيخون وقرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي، واقتصرت أضرارها على الماديات.

وأوضح المصدر، أن الجيش السوري ردَّ مباشرة على هذا الخرق ودك براجمات صواريخه، نقاط تمركز الإرهابيين في جبل الزاوية، وفي البارة وبينين وفليفلة ومحيط كنصفرة والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، محققاً فيهما إصابات مباشرة.



كما دك الجيش بمدفعيته مواقع للإرهابيين على محور السرمانية وفي سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.



يأتي ذلك في وقت كشف فيه مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن الطيران الحربي السوري والروسي، شن غارات مكثفة على مواقع لتنظيم داعش، في محيط طريق أثريا خناصر ببادية حماة الشرقية، وغارات أخرى على نقاط للدواعش بمثلث حماة حلب الرقة.



وأوضح المصدر، أن الجيش والقوات الرديفة واصلوا تطهير البادية من فلول داعش، بمؤازرة الطيران الحربي الذي نفذ ضربات موجعة للتنظيم بعمق البادية.

من جهتها، ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن الطائرات الحربية الروسية شنت أكثر من 130 غارة جوية منذ انطلاق الحملة التي بدأت في 16 الشهر الجاري، وتهدف لتأمين طريق دير الزور حمص، مستهدفة مناطق انتشار التنظيم في باديتي حمص ودير الزور.