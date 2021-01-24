عازار ل Charity TV : الوضع كسيف ذو حدّين ومشاركة القطاع الخاص في شراء اللقاحات أمر ضروري

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وصف النائب روجيه عازار، في حديث لCHARITY TV، الوضع بالسيف ذو الحدّين ما بين الأزمة الصحيّة والأزمة الإقتصاديةالتي هي نتاج السياسات المالية الخاطئة التي اعتمدت قي الأعوام السابقة منذ العام ١٩٩٠، مؤكّدًا ضرورة الموازاة في الحلّ والإجراءات بين الأزمتين. وأضاف أن الأزمة في لبنان أشد وأصعب من باقي دول العالم، لأنّ الحكومة تقوم بتصريف الأعمال وليس لها اتخاذ أي قرار كما أن النقص في السيولة يقف حاجزًا أمام دعم المواطنين.

عازار أشار إلى أنّ قرض البنك الدولي سيصرف لدعم العائلات الأكثر فقرًا في لبنان وأمل أن يتمّ صرفه وفقًا لمعايير موحّدة وبشفافية.

وفي موضوع اللّقاحات المضادة لفيروس كورونا، أوضح عازار أن هناك خلية أزمة تحضّر لتوزيع لقاحات كورونا على المواطنين وشدّد على أهميّة مشاركة القطاع الخاص في شراء اللّقاحات وتوزيعها ليصل اللّقاح إلى شرائح المجتمع كافة.

وختامًا تمنى النائب عازار على المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والبقاء في المنازل لتخطّي هذه الأزمة الصحيّة بأقل خسائر ممكنة.