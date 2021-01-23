بلدية البترون أمنت أجهزة قياس مستوى الأوكسجين وبدأت توزيع أجهزة تنفس على أصحاب الحالات الخاصة

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أطلق أعضاء من مجلس بلدية البترون مبادرة بالتنسيق مع أبناء البترون المقيمين والمغتربين لجمع المساعدات المالية لشراء عدد من أجهزة التنفس في سبيل مساعدة المصابين بفيروس "كورونا". وبعد نجاح الحملة تم شراء أجهزة oximeter لقياس مستوى الأوكسجين لدى المصابين وأجهزة التنفس التي بدأ عناصر شرطة البلدية بتوزيعها على المرضى الذين هم بحاجة لها وذلك تحت إشراف اللجنة الطبية في البلدية.

وتستمر الحملة بحيث سيتم استلام دفعة جديدة من الأجهزة في مطلع الاسبوع المقبل على أن يتم وضعها بتصرف اللجنة الطبية التي ستتولى الإشراف على تنظيم تأمين كل جهاز حيث تدعو الحاجة. وتمنت اللجنة "الشفاء العاجل للمصابين على أمل أن تنتفي الحاجة لهذه الأجهزة ونتمكن من إحتواء الوباء."

وتواصل بلدية البترون حملة الفحوصات المجانية أسبوعيا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وتقوم بتوزيع بعض الأدوية المتوفرة للمعالجة من كورونا