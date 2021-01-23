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مؤسسة مخزومي: "ويأتي عام 2021، ليتم اختيار مدينة عربية لطالما أحبها العالم. هي مدينة "بيروت"

23
JANUARY
2021
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بيان لمؤسسة مخزومي: "ويأتي عام 2021، ليتم اختيار مدينة عربية لطالما أحبها العالم. هي مدينة "بيروت" .. العاصمة اللبنانية، لتكون "المدينة العربية المسؤولة اجتماعيًا لعام 2021". وقد جاء هذا الإختيار لرغبة من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لبناء شراكات مثمرة مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية في المجتمع البيروتي، والتعاون معهم، لتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. حيث سيتم تحقيق شراكة مع محافظة بيروت، ممثلةً بمحافظ بيروت القاضي مروان عبود، عن الجهات الحكومية الرسمية، ومؤسسة مخزومي الممثل الرسمي للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بجمهورية لبنان، كممثل للجهات غير الحكومية. آملين، أن يكون هذا العام يحمل في طياته انجازات يعود أثرها على بناء نموذج للتطبيقات المستدامة في مدينة بيروت."


وقد جاء هذا الإعلان عن ( بيروت ..المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا لعام ٢٠٢١م) بالشراكة مع مكتب محافظ بيروت ومؤسسة مخزومي ضمن فعاليات( الملتقى التاسع لشركاء الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية) الذي عقد يوم السبت الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢١م ، وبمناسبة تنظيم فعاليات الملتقى التاسع لشركاء الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية٢٠٢١م، وتدشين الرسمي لكتاب الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام ٢٠٢٠م، بإشراف الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وحيث تم اختيار سعادة النائب المهندس فؤاد مخزومي ضمن الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولة المجتمعية.

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