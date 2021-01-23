ابي رميا: منذ ١٤ سنة، من اجل كرامة وطن، تعرّض سهام يونس ومارك الحويّك وجورج فرح الى اطلاق نار..

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كتب النائب سيمون ابي رميا عبر صفحته على الفيسبوك :"

ايّ عدالة ...

منذ ١٤ سنة، من اجل كرامة وطن، تعرّض سهام يونس ومارك الحويّك وجورج فرح الى اطلاق نار.

هذه السنة، غادرنا جورج ليلتقي برفاقه الشهداء في ديار الابطال.

مارك يتابع، من على كرسي العنفوان، نضاله الوطني في عمشيت والى جانبه عائلته الحبيبة.

وسهام، برأسها الشامخ دائماً ، تُغني رفاقها واحبائها بمسيرة وطنيّتها ونخوتها.

اما المجرم... حتماً يسرح ويمرح...

نيأس ؟ لا والف لا... هذا ليس من شيمنا.

سنناضل وفاءً لهم لإحقاق الحق...

والحقيقة آتية ... نعم آتية.