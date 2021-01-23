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إجتماع إلكتروني للجنة الاقتصاد والتجارة مع البروفسور ستيف هانكي حول عملية إصدار النقد.

23
JANUARY
2021
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بعد ظهر البارحة عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا بتقنية Zoom برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر الدكتور علي بزي والنواب الأعضاء شوقي الدكاش علي درويش ميشال ضاهر ألكسندر ماتوسيان وشارك النواب السادة ياسين جابر، ابراهيم عازار، سيزار أبي خليل، إدي أبي اللمع، نقولا نحاس ألان عون، أمين شري، هاغوب ترزيان  كما حضر الخبير المالي الدكتور باتريك مارديني.
 
وكان الاجتماع مخصصا للاستماع إلى الخبير المالي البروفسور ستيف هانكي Steve Hanke  المختص في الاقتصاد التطبيقي applied economy في جامعة جون هوبكنز.
 
بعد كلمة ترحيب من البستاني بالبروفسور هانكي والسادة النواب والخبير باتريك مارديني، بدأ هانكي بشرح مبدأ ال Currency Board الذي يقوم على وضع النظم الضرورية لمراقبة عملية إصدار النقد.
 
وقد شرح هانكي هذا المبدأ الضروري لا بل الإلزامي لإحداث التصحيح النقدي والمالي ولقد أعطى مثالاً على ذلك ما قامت به دول مثل بلغاريا وأستونيا والأرجنتين وتحدث أيضاً عن التجربة الروسية الذي كان قد وضع كتاباً عنها.
 
ومما قاله البروفسور هانكي أن عملية تطبيق هذه النظم العلمية لمراقبة إصدار النقد من شأنها بالنسبة للبنان إحداث:
 
1- تخفيض نسبة التضخم
2- منع عدم الاستقرار في قيمة الليرة نسبة إلى الدولار
3- تخفيض قيمة الدين العام
وقد شدد هانكي أن هذه النظم تساعد بصورة إيجابية جداً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي IMF وغيره من الدول وتسهل حصول لبنان على القروض والهبات المطلوبة للحصول على ال Fresh Dollar وإحداث عملية النهوض الاقتصادي والتصحيح النقدي.
 
ومما قاله الخبير الأميركي أن هذه النظم يمكن أن توضع بصورة مستقلة عن الوضع السياسي ويمكن أن تسبق عملية مكافحة الفساد والإصلاحات التي لا بد منها.
 
وبعد ذلك قام السادة النواب بعدة مداخلات وجرت مناقشة عدة نقاط أساسية في عملية ال Currency Board وكان توافق على ضرورة قيام حكومة قوية تضع خطة إقتصادية للنهوض وتتحمل مسؤولية القرارات الصعبة ذات الطابع الغير شعبي.
 
في الختام شكر البستاني البروفسور هانكي على مشاركته وكذلك شكر الدكتور باتريك مارديني والسادة النواب الذين أبدوا كل المسؤولية في مناقشة القضايا الوطنية بصورة موضوعية.
 
وقد تم الاتفاق بين مختلف أعضاء اللجنة على مواصلة الاجتماعات وتكثيفها ولو بصورة إلكترونية، واستكمال اللقاءات مع السادة الوزراء وأصحاب الاختصاص خلال الأسبوع المقبل.
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