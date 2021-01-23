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كورونا يخطف الدكتور ميشال الخازن

23
JANUARY
2021
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نعت اللجنة الطبية في مستشفى البترون في بيان، رئيسها السابق الدكتور ميشال الخازن الذي توفي صباح اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا، وجاء في البيان: "ببالغ الأسى والحزن ننعى زميلنا الدكتور ميشال الخازن الذي رحل صباح اليوم، شهيدا للواجب وضحية لجائحة كورونا وهو الطبيب الجراح الانساني الذي رافق المستشفى منذ انطلاقته وعمل فيه بكل إخلاص وتفان على مدى نصف قرن. أحبه زملاؤه والطواقم الطبية والتمريضية والإدارية في المستشفى والمرضى من منطقة البترون وكل لبنان حتى العبادة. تولى مناصب عدة في المستشفى وبالاضافة إلى توليه رئاسة قسم الجراحة فيه، كان رئيسا للجنة الطبية والمدير الطبي لفترات عديدة. كان مثالا لنا جميعا في الأخلاق وحسن السيرة والمهنية".
 
وختمت اللجنة: "برحيل زميلنا الدكتور الخازن نفقد علما من أعلام الطب وشخصا محبا للجميع ونتقدم من عائلته التي خسرت زوجته أيضا قبل أيام بفيروس كورونا، ومن كل محبيه والجسمين الطبي والإداري في المستشفى، بأحر التعازي، راجين الله أن يسكنه الاخدار السماوية".
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