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هل ترتفع حرارة الطقس؟

23
JANUARY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط و يستمر حتى بعد ظهر الاربعاء حيث من المتوقع ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي بارد.ولفتت الى ان المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
السبت: غائم جزئياً صباحا يتحول الى قليل الغيوم ظهرا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و رياح ناشطة شمالاً مع استمرار تكون الجليد على ارتفاع ١٣٠٠م.
 
الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الجليد على ارتفاع ١٤٠٠م.
 
الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة ويستمر تكون الجليد على ارتفاع ١٤٠٠م.
 
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و رياح ناشطة شمالاً.
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