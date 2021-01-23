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مدير دائرة المشرق في البنك الدولي: لبنان سيواجه وضعاً صعباً

23
JANUARY
2021
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الجمهورية-

 أعلن مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار أن جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر»، وأعرب عن تخوّفه من «انّ لبنان سيواجه وضعاً صعباً، وسيصل الى أماكن لم يتمكن من حلها كلما تأخرت عملية الاصلاح». وقال: «المؤسف اننا نرى انّ الامور تتدهور، والناس يخسرون سبل عيشهم، وهذا الأمر ازداد سوءاً بعد انفجار مرفأ بيروت».

وكشفَ في جانب آخر «أنّ البنك الدولي سيساعد لبنان للحصول على لقاحات لسكانه لمواجهة فيروس كورونا»، كما كشف عن مساعدة البنك في تأمين لقاح آخر غير فايزر، عبر تمويل جزئي له، على ان تقوم الدولة بتمويل الجزء الآخر، لافتاً الى انّ البنك الدولي يعمل مع الحكومة اللبنانية ومنظمات دولية عالمية لوضع مخطّط لتوزيع اللقاح بطريقة منصفة عادلة شفافة، وسيتم إعلان خطة التلقيح قبل البدء بالتوزيع، وهو شرط من شروط البنك الدولي.

الجمهورية
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