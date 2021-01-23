عناوين الصحف ليوم السبت 23 كانون الثاني 2021

A + A -

الأخبار

حزب الله يستأنف «مسعاه» الحكومي

التدقيق الجنائي: حماية المصارف... وسلامة!

‫57 وفاة... والأوكسيجين «محتجز» في مصرف لبنان

تهافُت سياسي على استيراد اللقاحات

البناء

المواجهة مع كورونا: الالتزام بالإقفال يخفّض عدد الإصابات…ومزيد من الجهوزيّة

تصعيد سياسيّ بوجه عون... ومصاعب تحبط مشروع جعجع لتشكيل جبهة

السجال الرئاسيّ في الملف الحكوميّ يُسقط الفرصة التي سعت إليها بكركي

اللواء

الراعي ماضٍ بمبادرته.. وبعبدا تتراجع عن الثلث المعطل!

تفلت من الاقفال تحت الضائقة المعيشية.. والبنك الدولي ينتظر الردّ على تقريره حول المعالجة

الجمهورية

باريس غاضبة .. وواشنطن لن تتدخل

منصة اللقاح الاثنين

الرئيسان يفتتحان شهر التعطيل الرابع بســجال.. ومخاوف دولية