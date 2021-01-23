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أسرار الصحف ليوم السبت 23 كانون الثاني 2021

23
JANUARY
2021
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البناء

خفايا

قالت مصادر نيابيّة إن بيان رئاسة الجمهورية حول الملف الحكوميّ جاء بنتيجة زيارة المستشار الرئاسيّ إلى بكركي لاختبار إمكانيّة أن يتضمّن أجوبة على ما نقلته بكركي عن الرئيس المكلف من اعتراضات والاعتقاد بأن يشكل البيان نوعاً من دعوة للرئيس المكلف الى بعبدا لكن المحاولة انتهت بالفشل.

كواليس

قالت مصادر أمميّة إن حرباً باردة أميركية سعودية تدور حول تصنيف حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب الذي أقدمت عليه إدارة الرئيس دونالد ترامب وأعلنت ادارة الرئيس جو بايدن عزمها على إلغائه، حيث تسعى السعودية لربط الإلغاء بنتائج المفاوضات السياسية اليمنية بينما تتمسك إدارة بايدن باعتباره علامة حياد أميركي في التفاوض.

 

اللواء

همس

يتوقع دبلوماسي أوروبي، حدوث تطوّر ما، يتعلق بالملف الحكومي، في فترة زمنية لا تتعدّى عيد مار مارون.

غمز

يثير مصير الامتحانات النهائية لطلاب الشهادات في المدارس الثانوية والمهنيات، إشكالات تجعل الغموض سيّد الموقف.

لغز

بات بحكم المؤكد ان فتح ملف التحويلات بملايين الدولارات إلى الخارج، سيتخذ أبعاداً خطيرة في الأسابيع المقبلة.

 

الجمهورية

إعترف حزب فاعل بأن مرحلة خطيرة كان يتحسب لها مرت بلا أضرار وهو يترقب المرحلة المقبلة. 

سئل مسؤول بارز عما اذا كان قد شعر من مقره  بالهزة الأرضية التي حصلت فقال: من كتر الهزات ما بقى نحس بشي.

تمنى مسؤول حزبي من رئيس تيار سياسي تليين موقفه من قضية شائكة، إلا أن الأخير لم يستجب لهذا التمني قائلاً: وماذا نقول لأنفسنا إن تراجعنا.

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