اصابات كورونا في السجون... ماذا في آخر الأرقام؟

A + A -

أعلنت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار متابعة الحالات المُصابة بفيروس كورونا في السّجون، وصلت حالات الشّفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس "كورونا" لغاية تاريخه، في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى 650 حالة من أصل العدد الإجمالي 668 حالة إيجابيّة، وذلك بعد إجراء 2613 فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.

وفي سجن حلبا، وبعد اجراء عدد من فحوص (PCR) تم تشخيص 10 حالات ايجابيّة فيما تماثلت 3 حالات للشفاء.

وفي نظارة فصيلة القبّة، كل الحالات تماثلت للشفاء.

أما في سجن زغرتا، فتم تشخيص 10 حالات ايجابية.

وفي نظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود حالتين إيجابيّتين.

أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أُجريت فحوصات (PCR Tests) خلال الساعات الـ24 الماضية، وتبيّن وجود 6 حالات إيجابية.

وذكرت المديرية بأنها تقوم تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافةً إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب "Facebook" العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.