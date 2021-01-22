تطوّرات كورونا في محافظة بعلبك - الهرمل

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أعلن محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر أنّه بعد الاجراءات التي اتخذت في المحافظة للحد من انتشار وباء كورونا، والخطط الصحية التي اجريت بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ارتفع عدد حالات الشفاء حيث بلغ 10270 حالة، أما عدد الحالات النشطة فانخفض من 5084 في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠ ليصل الى 3645 في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢١، أما عدد الاصابات بكورونا في بعلبك - الهرمل منذ شباط ٢٠٢٠ حتى اللحظة ف بلغ 14157 إصابة وعدد الوفيات بلغ 316 حتى اللحظة.

وشدد خضر على "ضرورة الإلتزام الكامل بالإقفال العام من أجل الحد من انتشار الوباء، وان الإنخفاض الذي حصل وعلى أهميته من شأنه ان يعود ويرتفع في حال عدم الإلتزام".