مستشفى أوتيل ديو تضع أرقام هواتف مهمّة لكوفيد - 19

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نظراً للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، يعلن مستشفى أوتيل ديو دو فرانس عن إطلاق خط ساخن لفيروس كورونا للإجابة على أسئلتكم ومخاوفكم، وتوجيه وإعطاء النصائح وطمأنة الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا أو المصابين به. يمكنكم الاتصال على الرقم 01-604000 مقسم 9201-9211 من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، ويوم السبت حتى الساعة 1 بعد الظهر.

إضافة إلى ذلك، يؤمّن مركز الانفلونزا استشارات طبّية على الموعد للمرضى المصابين بالفيروس، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 5 مساءً، والسبت، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 بعد الظهر. يمكنكم حجز موعد على 01-604000 مقسم 8986.

ويمكنكم الاتصال أيضاً على الخط الساخن للدعم النفسي المتوفّر 24/24 لمساندتكم خلال هذه الأزمة على الرقم 01-604000 مقسم 5750.

Face à l'augmentation massive du nombre de cas positifs au Liban, l’Hôtel-Dieu de France lance la Hotline Covid-19 d'information pour répondre à vos questions et préoccupations, orienter, conseiller et réconforter les patients suspects ou atteints par le coronavirus.

Vous pouvez appeler le 01-604 000 ext. 9201-9211 du lundi au vendredi, de 8h à 18h, et le samedi de 8h à 13h.

De plus, le Centre de syndrome grippal accueille sur rendez-vous les cas atteints de la Covid-19 pour des consultations médicales, du lundi au vendredi, de 14h à 17h, et le samedi, de 10h à 13h. Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez appeler le 01-604 000 ext. 8986.

La Hotline de soutien psychologique est aussi disponible 24h/24 pour répondre à vos besoins en cette période de crise au 01-604 000 ext. 5750.