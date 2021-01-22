طرابلسي: لا يمكن الاستمرار بلا حكومة وما نشهده على الصعيد التعليمي اليوم يشبه ما حصل خلال 1975

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أكَّد عضو تكتل لبنان القوي النائب ادغار طرابلسي أن حكومة تصريف الاعمال في مأزق حول اعطاء بعض الاستثناءات خلال فترة تمديد الاقفال التام ونحن مع قوة القانون في تنفيذ الاجراءات.

وقال طرابلسي في حديث لاذاعة صوت المدى: “لجنة التربية ليست فعالة بما يكفي ولا ارى امكانية لإنهاء العام الدراسي بالحضور أو من خلال التعليم المدمج وعلى وزارة التربية والتعليم العالي تمديد التعليم عن بعد كما هو معتمد في كل دول العالم”، موضحاً أن قطاع التعليم الرسمي سيشهد تراجعاً مقابل المدارس الخاصة وهذا ما لا نتمناه وما نشهده اليوم على الصعيد التعليمي شبيه بما حصل خلال 1975.

وأضاف: “طوارئ المستشفيات كافية لانعاش مرضى كورونا خلال المرحلة الاولى للاصابة”، لافتاً إلى أن لا يمكن الاستمرار بلا حكومة في ظل الاوضاع التي يمر بها لبنان وعلينا ان ننتظر الايام المقبلة لنرى مدى جدية التحركات على هذا الصعيد.

وتابع طرابلسي: “حن مع التدقيق الجنائي وسيحصل لا محالة ان لم يبدأ من لبنان فسيبدأ من الخارج”، خاتماً: “علينا ان نبني على ايجابية من خلال التعامل مع الادارة الاميركية في ظل تولي بايدن الرئاسة الاميركية”.