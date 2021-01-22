إليكم حال الطرق الجبلية..

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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة حاليا هي:
عيناتا - الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.
كفرذبيان - حدث بعلبك.
المنيطرة - حدث بعلبك.
العاقورة حدث بعلبك.
القبيات - الهرمل.
مرجحين - الهرمل.
جرد مشمش - مرجحين.
ترشيش - زحلة.
طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات باستثناء الشاحنات حاليا.
الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.
طريق قرطبا - العاقورة - اللقلوق سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.