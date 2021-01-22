عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 كانون الثاني 2021

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الأخبار

الخناق يشتد حول الحاكم

«تحويلات سلامة»: تحقيقات سويسرا تشمل احتمال ضلوع مصارفها في «غسل الاموال»

مافيا الدواء تبتزّ الصيادلة والمرضى

لا «بانادول» من دون معجون أسنان! | آخر «إبداعات» مافيا الدواء: سلّة متكاملة... take it or leave

‫خميس بغداد الدامي: انتعاش آمال وَرَثَة الاحتلال

قضيّة الباخرة «ماشا»: ضجيج «لعيون» قانون قيصر

البناء

تفجيران انتحاريّان يهزّان بغداد… و«القومي»: دليل على تكامل الاحتلال والإرهاب

تمديد الإقفال إلى 8 شباط... ودعوات للتحسب لـ14 شباط وغلطة الأعياد

سلامة أمام عويدات وجواب ناقص... والمستشفيات الخاصة 20% فقط لكورونا

اللواء

تمديد الإقفال: كسب وقت حتى وصول اللقاحات

موفد رئاسي إلى بكركي لاحتواء الخلاف مع باسيل.. ودعوة سعودية لإبعاد حزب الله

الجمهورية

الحريري راسل عون متجاوزاً الفيديو

بايدن: لحجر الوافدين جواً

حراكان معنوي وعملاني يتجاذبان التأليــف..وكورونا يمدد الاقفال اسبوعين