عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 كانون الثاني 2021

الأخبار
الخناق يشتد حول الحاكم
«تحويلات سلامة»: تحقيقات سويسرا تشمل احتمال ضلوع مصارفها في «غسل الاموال»
مافيا الدواء تبتزّ الصيادلة والمرضى
لا «بانادول» من دون معجون أسنان! | آخر «إبداعات» مافيا الدواء: سلّة متكاملة... take it or leave
خميس بغداد الدامي: انتعاش آمال وَرَثَة الاحتلال
قضيّة الباخرة «ماشا»: ضجيج «لعيون» قانون قيصر
البناء
تفجيران انتحاريّان يهزّان بغداد… و«القومي»: دليل على تكامل الاحتلال والإرهاب
تمديد الإقفال إلى 8 شباط... ودعوات للتحسب لـ14 شباط وغلطة الأعياد
سلامة أمام عويدات وجواب ناقص... والمستشفيات الخاصة 20% فقط لكورونا
اللواء
تمديد الإقفال: كسب وقت حتى وصول اللقاحات
موفد رئاسي إلى بكركي لاحتواء الخلاف مع باسيل.. ودعوة سعودية لإبعاد حزب الله
الجمهورية
الحريري راسل عون متجاوزاً الفيديو
بايدن: لحجر الوافدين جواً
حراكان معنوي وعملاني يتجاذبان التأليــف..وكورونا يمدد الاقفال اسبوعين