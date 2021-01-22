living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 كانون الثاني 2021

22
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

 

قالت مصادر حقوقية إن تعليق حاكم مصرف لبنان على المساءلة السويسرية كان محصوراً بتحويلات مصرف لبنان ولم يجب على السؤال المتصل بجوهر المساءلة وهو عن تحويلات لحسابات شخصية إلا إذا كان قد أوضح الأمر عند المدّعي العام التمييزيّ وتم الاتفاق على عدم إثارته في الإعلام.

 

قالت مصادر أميركية إعلامية إن تعيينات إدارة الرئيس جو بايدن ترسم سياسة تستبعد خيار الحرب وتركز على إعادة العمل الدبلوماسي، لكن بعض الاسماء تشكل مفاتيح لخيارات واضحة دبلوماسياً مثل فرضية تعيين روبرت مالي مشرفاً على الملف الإيراني وهو من أبرز المشاركين في إنجاز الاتفاق النووي ومن أشد المتحمّسين للعودة إليه.

 

اللواء

نقل عن زوّار مرجع رسمي اعتقاد البطانة المحيطة أن تأليف حكومة أكثر ربحاً، مهما شابته من ثغرات من الاستمرار على النحو الحالي.

تشكو الجهات غير المدنية من إخضاعها إلى مساهمات مالية في الاستشفاء في الظروف الحالية الصعبة جداً!

فهم أن الحماية السياسية ما تزال قوية على سلطة نقدية، بحيث بات طموح فريق سياسي لاستهدافها دون جدوى.

 

الجمهورية

أوضح قريبون من شخصية بارزة أنها شعرت بالصدمة عند سماعها رأي أحد المسؤولين في مسؤول آخر ولهذا لم يبدر عنها أي رد فعل في حينه.

لوحظ أن مادة المازوت لم تعد مقطوعة في البقاع بعد الحملة القوية التي قام بها الجيش لمنع تهريبه الى خارج الأراضي اللبنانية.

تلقى مرجع أمني دعوة لزيارة واشنطن وهي أول دعوة من الإدارة الأميركية بعد تسلم بايدن.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout