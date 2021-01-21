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حمدان: حين يسقط ستنهار معه كل منظومة الفساد والافساد

21
JANUARY
2021
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اكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ان التحقيق السويسري بحسابات رياض سلامة وأخيه وموظفته الملك بشأن تهريب سلامة مبلغ 400 مليون دولار الى الخارج، وما يرافق من اعلام دافق موال ومعارض يشكل قنبلة دخانية يسعى من ورائها الفرنسيون الى تأمين الخروج الآمن لسلامة، في وقت يجب ان يحاسب سلامة جنائياً ووطنياً على تدمير اقتصاد الوطن عبر التخلي عن مسؤولياته عن سابق تصور وتصميم في حماية النقد اللبناني من الانهيار وكان حجر الزاوية في الفساد والافساد المتعمد لفيدرالية المذاهب والطائف الحاكمة منذ عشرات السنوات. ان قيمة ٤٠٠ مليون دولار تافهة وزهيدة امام سرقة العصر بعشرات مليارات الدولارات التي سرقها المدعو رياض سلامة مع شركات عصابة المصارف والزعماء السياسيين الذين أداروا البلاد منذ الطائف وحتى اليوم من جيوب اللبنانيين. لذلك يجب ان يتم اعتقاله من السلطات اللبنانية لنتمكن من وقف الانهيار الاقتصادي المتسارع، بدل إظهار امر محاسبته وكأنه سيوصل الى الانهيار، داعيا القضاء اللبناني الى اعتقاله بتهمة عدم قيامه بمسؤولياته في حماية النقد اللبناني، وليس التحقيق المبهم معه عن تحويلات بقيمة ٤٠٠ مليون دولار.


وختم حمدان بالتأكيد انه حين يسقط سلامة ستنهار معه كل منظومة الفساد والافساد وهذا ما يخشاه الفاسدون. لا يبهرنا أحد من الذين يحمونه كالفرنسيين والاميركيين والزعران بلبنان بفذلكتهم، ليدّعون بأن فضائح سلامة قد بانت وتقتصر فقط على ٤٠٠ مليون دولار، هي وجبة واحدة على لائحته السوداء لرشوة من يتعاطى في الشأن العام وبعض الاعلام، وغيره من المرتشين الرسميين وغير الرسميين في كهف رياض سلامة المركزي. لا تدقيق ولا تحقيق جنائي بل قرار قانوني قضائي باعتقال رياض سلامة.

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