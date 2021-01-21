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بالصور: صهر "ترامب" الجديد .. لبناني من الشمال

21
JANUARY
2021
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في اليوم الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أعلنت ابنته الصغرى تيفاني والشاب اللبناني مايكل بولس خطوبتهما رسمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشر الخطيبان صورة رسمية لهما على حسابيهما على انستغرام فيما يظهر خاتم الخطوبة في يد العروس.

ولكن من هو الملياردير اللبناني الذي خطف قلب ابنة ترامب ؟

بحسب غوغل فإن مايكل هو من شمال لبنان والده  مسعد بولس ووالدته سارة بولس التي أسست جمعية الفنون المسرحية في نيجيريا.

ولد مايكل بولس في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى هناك، والتحق بالمدرسة الأمريكية الدولية في لاغوس.

وانتقل بولس بعد ذلك إلى لندن حيث حصل على بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال العالمية من جامعة “ريجنت” عام 2018، ثم درجة الماجستير في إدارة المشاريع والتمويل والمخاطر من جامعة “سيتي” في العاصمة البريطانية عام 2019.

وفي عام 2018، التقط المصورون تيفاني ترامب (27 عاما) مع مايكل بولوس في حفل خاص، لتتسرب أخبار العلاقة بينهما إلى الصحافة على أنها “صداقة” سرعان ما تطورت إلى علاقة عاطفية.

وفي نوفمبر 2018، ظهر بولس في حفل داخل ناد يمتلكه ترامب، ثم حضر احتفالا في البيت الأبيض بعد شهر، قبل أن ينشر صورة له مع تيفاني في تايلاند على “إنستغرام”.

وبحسب سكاي نيوز فقد أعلنت تيفاني في العام الماضي عن حبها لبولس يوم عيد ميلاده، مشيرة في منشور على “إنستغرام” إلى أنه “يملأ حياتها بالكثير من الفرح واللطف والضحك”.

ويشرف مسعد بولس والد مايكل على أعمال الأسرة، أما والدته سارة بولس فهي مؤسسة جمعية الفنون المسرحية في نيجيريا.

(الضاد برس)

 

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