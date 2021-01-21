حزب الله أدان التفجير الإرهابي!

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أدان حزب الله بشدة التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد وأدى إلى سقوط ‏عشرات الشهداء والجرحى في سوق شعبي مكتظ بالمواطنين‎.

وجاء في بيان صدر عن حزب الله:

إنّه من المريب حقاً عودة التفجيرات إلى الساحة العراقية بعد فترة من الهدوء والأمن خصوصا مع ‏تصاعد المطالبة الشعبية والرسمية بخروج قوات الاحتلال الأميركي من العراق، والتي قابلتها ‏واشنطن بفرض المزيد من العقوبات على هيئة الحشد الشعبي وقادتها الأعزاء لكشف البلاد مجدداً ‏أمام تنظيم داعش الوهابي وغيره من الإرهابيين‎.‎

إنّ الرد على هذه الجريمة الوحشية هو بيقظة العراقيين ووحدتهم وتمسكهم بحريتهم واستقلالهم ‏ورفضهم للاحتلال الأميركي ومواصلة جهودهم الجبارة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية وفلولها من ‏بلادهم‎.‎

إنّ حزب الله إذ يتقدم من القادة العراقيين والشعب العراقي وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة، ‏يسأل الله تعالى الشفاء للجرحى وللعراق الأمن والاستقرار‎.‎