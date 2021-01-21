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لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط ناقشت ترشيد الدعم وضرورة الإسراع في دعم العائلات الأكثر فقراً

21
JANUARY
2021
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عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم الخميس 21 كانون الثاني 2021  اجتماعا بتقنية ال Zoom برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور مقرر اللجنة النائب الدكتور علي بزي وحضور الأعضاء ألكسندر ماتوسيان، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، روجيه عازار، علي درويش، إدغار طرابلسي وحضور النواب ألان عون والنائب سيزار أبي خليل والنائب نزيه نجم.

وكان الاجتماع مخصصاً للاستماع إلى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء السيدة زينة عكر ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية.
ناقش المجتمعون موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية، وضرورة الإسراع في دعم العائلات الأكثر فقراً لا سيما في هذه الفترة من الإقفال، وقد أطلعت دولة نائب الرئيس السادة النواب على المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وعلى ضرورة أن نتحمل جميعاً فترة الإقفال التي بدونها لن نستطيع الحد من عدد الوفيات وارتفاع نسبة الحالات الإيجابية التي تخطت ال 25 % من الفحوصات. وأبدت السيدة عكر تفهمها للوضع الاقتصادي المتعثر الذي تعاني منها قطاعات الإنتاج من صناعية وزراعية وغيرها.


وكانت اللجنة قد تلقت من جمعية الصناعيين استعدادها لإجراء فحوصات PCR لكافة العمال والموظفين بصورة دورية وكلما دعت الحاجة، وذلك في حال عودتهم إلى ممارسة عملهم وإن بشكل جزئي. وقد أبدى أعضاء اللجنة تفهمهم للوضع الاقتصادي للصناعيين الذين يشكلون من ضمن القطاع الخاص ركيزة الاقتصاد اللبناني، ولكنهم في نفس الوقت أعلنوا تأييدهم للإجراءات الحكومية الهادفة إلى المحافظة على أرواح الناس والسلامة العامة. وقد طالبوا الحكومة لوضع خطة متكاملة لفترة ما بعد الإقفال.


كذلك وضع الدكتور مشرفية المجتمعين في صورة الخطوات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائلات الأكثر فقرا ولوضع استراتيجية متكاملة لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي للناس نتيجة جائحة كورونا.


وفي الختام أعلن البستاني حالة الطوارىء الاقتصادية وابقى اجتماعات اللجنة مفتوحة وإن بصورة إلكترونية في الوقت الحالي، وتم الاتفاق على مواصلة البحث مع دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ومع وزير الشؤون الاجتماعية وكافة الوزراء والجهات المختصة.


وقد أجرى رئيس اللجنة النائب الدكتور فريد البستاني اتصالاً بدولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري ووضعه في صورة اللقاءات التي تقوم بها اللجنة وضرورة السير في اقتراحات موحدة لمعالجة انعكاسات الجائحة على الوضع الاقتصادي والمعيشي.


وشكر البستاني أعضاء اللجنة والسادة النواب الذين يشاركون بصورة فعالة في كل الاجتماعات.

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