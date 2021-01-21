الرئيس عون ابرق مهنئاً الى الرئيس الأميركي جو بايدن

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أتطلع الى العمل معكم في اطار من التفاهم والاحترام المتبادلين متمسكا بقيم الحقيقة والعدالة والحرية والديمقراطية

ابرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الرئيس الأميركي جو بايدن مهنئاً بتسلمه مسؤولياته الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية ومتمنيا له النجاح والتوفيق خصوصا في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم على مختلف الأصعدة.

وجاء في البرقية:

"اني أتطلع الى العمل مع فخامتكم في اطار من التفاهم والاحترام المتبادلين، مع التمسك بقيم الحقيقة والنزاهة والعدالة والحرية والديمقراطية الأساسية التي نتشارك فيها مع الشعب الأميركي الصديق، والتي اشرتم الى كثير منها في خطابكم الرئاسي بعد ادائكم القسم".