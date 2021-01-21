الحماسة إلى تصاعد... قد يفوز شخص من لبنان بـ970 مليون دولار في جائزة MegaMillions الكبرى يوم الجمعة هذا

A + A -

تقترب جائزة Mega Millions الكبرى من بلوغ رقم قياسي، فيما نشهد ارتفاعًا في مبيعات تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت.

النقاط الرئيسة

جائزة Mega Millions الكبرى تتفجَّر! إنها ثاني أكبر جائزة يقدمها يانصيب MegaMillions لتاريخه، وقد رست اليوم على 970 مليون دولار ؛ وتُجرى هذه السحوبات يومَي الثلاثاء والجمعة.

؛ وتُجرى هذه السحوبات يومَي الثلاثاء والجمعة. يمكنك المشاركة في لعبة اليانصيب هذه من لبنان، في طريقة آمنة ومضمونة. أما فرصة فوزك بثروة في اليانصيب، فلا تبعد عنك سوى خطوتين، وحسب.

970 مليون دولار هي القيمة المذهلة لهذه الجائزة الكبرى التي تقدمها لعبة اليانصيب الأميركية الرائدة. مبيعات التذاكر تتزايد لا في الولايات المتحدة، وحسب، بل وفي كل أصقاع الأرض، بفضل الخدمة الرائدة عالميًّا لبيع تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت theLotter.com.

"يطلب ملايين الأشخاص حول العالم تذاكرهم من موقعنا"، يقول المتحدث باسم theLotter أدريان كورمانز. "نحن سعيدون بتقديم خدماتنا للمقيمين في لبنان أيضًا".

يمكن أن تسلِّم قريبًا Mega Millions جائزة محطمة للرقم القياسي، وهو بالضبط ما كان لاعبو اليانصيب يأملون فيه. يقول المدير التنفيذي ليانصيب Texas، غاري غريف: "يتوق اللاعبون إلى معاينة جوائز كبرى بهذا الحجم منذ انتشار الوباء".

يشير كورمانز إلى أن "ليس من المستغرب أن تزيد ثقة الكثيرين باللعب عبر الإنترنت من خلال theLotter، في ظل الاهتمام المتزايد الذي يبديه الأشخاص تجاه الموقع. ربما ظننتَ أن ليس في استطاعتك المشاركة في Mega Millions إلا إذا سافرت إلى الولايات المتحدة وقمت بشراء تذاكر اليانصيب شخصيًّا؛ إلا أن كل الأمور تغيرت اليوم".

إليك طريقة المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية عبر الإنترنت، من خلال شراء تذاكرك الرسمية، ومن دون أن تغادر حتى راحة منزلك في لبنان.

1. سجِّل حسابًا على موقع theLotter.com.

2. اخترMega Millions أو إحدى ألعاب اليانصيب الـ45 الأخرى المتوافرة على الموقع.

3. املأ شبكتك بأرقامك المفضَّلة أو الجأ إلى الاختيار العشوائي الذي يوفره لك النظام الإلكتروني.

4. حدِّد عدد الشبكات الذي تريده أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبينLottery Syndicate لتزيد من فرص فوزك.

5. قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

يشرح كورمانز أنك عندما تطلب تذاكرك الرسمية لألعاب اليانصيب الأميركية عبر الموقع، فإن "وكلاء theLotter المحليين في الولايات المتحدة يشترون تذاكرك بالنيابة عنك. في المقابل، يزيد الموقع رسوم العملية على كلفة تذاكرك وتتلقى نسخًا عن هذه التذاكر قبل السحب. عندما تفوز بإحدى الجوائز، تكون لك بالكامل، إذ لا يتم حسم أي عمولة من التذاكر الرابحة".

وفقًا لقواعد Mega Millions، ليس شرطًا أن تكون مواطنًا أميركيًّا أو مقيمًا في الولايات المتحدة للمشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية. من خلال الاستفادة من خدمات شراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت التي يوفرها لك theLotter، يمكنك المشاركة في سحوبات Mega Millions بواسطة التذاكر الرسمية، من دون مغادرة منزلك في لبنان.

فائزون حقيقيون حول العالم

حالف الحظ حتى اليوم أكثر من 6 ملايين رابح من كل أنحاء العالم، قاموا بشراء تذاكرهم عبر الإنترنت مستعينين بخدمات theLotter، وفازوا بجوائز فاقت قيمتها الـ100 مليون دولار أميركي. أكبر فائزة لتاريخه عبر الموقع هي أورا د. من باناما، وهي امرأة متقاعدة كانت لا تزال تعمل لتعيل أولادها. كانت أورا هي الفائزة الوحيدة بجائزة Florida Lotto الكبرى في سحب تموز 2017، وربحت الجائزة كاملةً بقيمة 30 مليون دولار أميركي.

"إن كان في استطاعة مقيمة في باناما المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية وشراء التذاكر الرسمية عبر الإنترنت من خلال theLotter، فالأمر ممكن للمقيمين في لبنان أيضًا"، يؤكد كورمانز.

للمزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة في Mega Millions عبر الإنترنت من راحة منزلك في لبنان، تفضل بزيارة theLotter.com. نتمنى لك حظًّا طيبًا ونرجو منك اللعب بمسؤولية!