living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحرارة ستصل -4 في هذه المناطق.. وهذا ما سيحصل الاسبوع المقبل

21
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان العاصفة التي ضربت لبنان وسوريا وفلسطين والاردن منذ اسبوع وقد تخللها بعض الانفراجات الواسعة، وادت الى تساقط هطولات تخطت 360 مم ساحلاً و 190 مم بقاعاً و 250 مم جبلاً وتساقطت الثلوج على المرتفعات التي تعلو 1000 متر ولامست 800 متر في بعض المناطق ظهر أمس الأربعاء انتهت، والآن تستقر الموجة القطبية حتى صباح يوم الجمعة بحيث ستتدنى درجات الحرارة لتلامس 8 درجات ساحلاً خلال ساعات الليل و -4 على 1000 متر و -11 على 2000 متر، لكن ماذا عن الايام القادمة؟

ينشط المرتفع الشبه مداري فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية ومصر وتركيا بقيم ضغط تصل الى 1030hpa فيتحول الطقس الى مشمس قليل الغيوم مع برودة قطبية وتشكل الجليد خلال الليل على المرتفعات التي تعلو 700 متر.

بالمقابل، ينحرف المنخفض الايسلاندي نحو غرب اوروبا ويمدد خطوط ضغطه المنخفضة نحو البحر المتوسط وايطاليا واليونان وستصل قوته الى 970hpa الأمر الذي سيحوّل المنخفضات الاطلسية نحو القارة الاوروبية ويساهم بتراجع قوة الشبه مداري تدريجياً، مطلع الاسبوع المقبل، ويملأ شرق البحر المتوسط بالرطوبة والسحب الرعدية التي ستطال لبنان في الاسبوع المقبل.

طقس لبنان خلال اليومين المقبلين، مشمس الى غائم، بارد وجليديّ ليلاً، ترتفع درجات الحرارة يوم الجمعة بسبب الرياح الجنوبية الشرقية التي ستضرب الاردن وسوريا ولبنان مصدرها الربع الخالي.

 

الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 17 نهاراً و 8 ليلاً

في البقاع: 7 نهاراً و -3 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 8 نهاراً و -3 ليلاً

على الجبال 2000 متر: -2 نهاراً و -9 ليلاً

الرياح: شمالية غربية الى شمالية باردة ليلاً سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1031hpa

الرطوبة: بين 60 و 80%

البحر: منخفض الموج

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout