إليكم حال الطرقات الجبلية...

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أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة بصعوبة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكوّن طبقة من الجليد، وبأنّ طريق عيناتا الارز والارز سالكة حتى المصعد الكهربائي امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية.

أما الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً فهي:

تنورين اللقلوق

وطى مشمش الهرمل

القموعة بيت جعفر

القبيات الهرمل

كفرتون الرويمة

جرد مربين الهرمل

كفرذبيان حدث بعلبك

المنيطرة حدث بعلبك

العاقورة حدث بعلبك

معاصر الشوف كفريا

ترشيش زحلة

ضهر البيدر

حدث الجبة تنورين