اللقاح قد يصل الى بيروت في غضون اسبوعين

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الجمهورية : تبرز ايضاً مسألة شديدة الاهمية مرتبطة بموضوع استيراد اللقاحات ضد فيروس كورونا، حيث تعالت أصوات ايضاً حول مسؤولية الدولة في توفيرها للبنانيين، خارج البازار السياسي والمحسوبيات التي يمكن ان تدخل على هذا الملف، واذا كان المعنيون في هذا الامر يؤكدون انّ هذه اللقاحات قد تصل الى بيروت في غضون اسبوعين الى ثلاثة اسابيع على الاكثر، برز موقف لرئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي قال فيه: «في موضوع خطوة توزيع اللقاح، علينا ان نتعلم من أخطائنا ونَدع اهل العلم يقومون بعملهم وفق أطر علمية فقط لا غير، ولا يمكن لهذه الخطة ان تدخل في زواريب شعبوية او زبائنية او مناطقية لا نفع منها».