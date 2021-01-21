عناوين الصحف ليوم الخميس 21 كانون الثاني 2021

الأخبار: اميركا ٢٠٢١: ها قد عُدنا أيها العالم
مدِّدوا الاغلاق... من أجل الصحة والاقتصاد
طلب سويسرا يتفاعل: عويدات يستمع إلى سلامة
الديار : بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية
الديموقراطية انتصرت وسنلحق الهزيمة بالتطرف والإرهاب الداخلي
نداء الوطن : كواليس الوساطة الحكومية: "6 و6 مكرّر"
مرفأ بيروت "الكيماوي"... الصوديوم بعد الأمونيوم!
اللواء: بعبدا تعيد كرة الإنتظار إلى الرئيس المكلف.. لااتصال بلاثمن!
الحريري إلى باريس قريباً.. والتمديد للإقفال اليوم بين فعالية استمرار والمطالبة بالإستثناء
البناء: ترامب يغادر البيت الأبيض ويدير ظهره لحفل التنصيب… واعداً بالعودة القريبة
بايدن منصرف للتصدّع الداخليّ... وسؤال كيف لا تكون إيران أقرب للقنبلة؟ / مجلس الدفاع لتمديد الإقفال... وعويدات سيستمع لسلامة... و«القوميّ» لتسريع الحكومة
النهار: بايدن في خطاب التنصيب: الديموقراطية ثمينة وهشّة
الجمهورية: التعطيل يمهّد لفراغ طويل
بايدن رئيساً : للمصالحلة والوحدة
l'orient le jour: Douze heures dans la vie d’une infirmière au temps du Covid
the daily star: Cabinet progress hinges on ceasing obstruction