عناوين الصحف ليوم الخميس 21 كانون الثاني 2021

A + A -

الأخبار: اميركا ٢٠٢١: ها قد عُدنا أيها العالم

مدِّدوا الاغلاق... من أجل الصحة والاقتصاد

طلب سويسرا يتفاعل: عويدات يستمع إلى سلامة







الديار : بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية

الديموقراطية انتصرت وسنلحق الهزيمة بالتطرف والإرهاب الداخلي



نداء الوطن : كواليس الوساطة الحكومية: "6 و6 مكرّر"

مرفأ بيروت "الكيماوي"... الصوديوم بعد الأمونيوم!

اللواء: بعبدا تعيد كرة الإنتظار إلى الرئيس المكلف.. لااتصال بلاثمن!

الحريري إلى باريس قريباً.. والتمديد للإقفال اليوم بين فعالية استمرار والمطالبة بالإستثناء

البناء: ترامب يغادر البيت الأبيض ويدير ظهره لحفل التنصيب… واعداً بالعودة القريبة

بايدن منصرف للتصدّع الداخليّ... وسؤال كيف لا تكون إيران أقرب للقنبلة؟ / مجلس الدفاع لتمديد الإقفال... وعويدات سيستمع لسلامة... و«القوميّ» لتسريع الحكومة

النهار: بايدن في خطاب التنصيب: الديموقراطية ثمينة وهشّة



الجمهورية: التعطيل يمهّد لفراغ طويل

بايدن رئيساً : للمصالحلة والوحدة



l'orient le jour: Douze heures dans la vie d’une infirmière au temps du Covid



the daily star: Cabinet progress hinges on ceasing obstruction