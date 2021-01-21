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أسرار الصحف ليوم الخميس 21 كانون الثاني 2021

21
JANUARY
2021
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول مصادر حقوقية مالية إن المساعدة القضائية التي طلبها المدعي العام السويسري بالتحقيق مع حاكم مصرف لبنان قد تكون نتيجة لتقارير منظمات أوروبية لمكافحة الفساد او حصيلة تعاون هذه المنظمات مع جهات لبنانية، لكن لا يمكن للمدعي العام السويسري أن يبني على اساسها تحقيقاً ومراسلة تعاون ما لم يجد معطيات ومعلومات على درجة من الجدّية تستوجب التتبع والتدقيق.


كواليس

توقعت مصادر أوروبية أن يبدأ حوار أميركي أوروبي حول كيفية منع إيران من امتلاك سلاح نووي. قال وزير الخارجية الاميركية الجديد إن ما يفصل إيران عن امتلاك مستلزماتها تقلّص بسبب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران من سنة الى ثلاثة شهور.

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

تبيّن أنّ صناديق التعاضد تمتنع عن تغطية نفقات الاستشفاء للمنتسبين لها والعائدة لعلاجهم من فيروس كورونا، في مقابل امتناع وزارة الصحة عن تغطية نفقات علاجهم بحجة أنهم منتسبون لصناديق تعاضد.

 

 


اللواء: أسرار

غمز

لوحظ اكتفاء مرجع كبير باستخدام كلمات قليلة، في معرض إبداء رأيه في ما يتعين فعله للخروج من المأزق الحالي..


لغز
يتهم في بعض الأوساط نائب بقاعي بأنه وراء ما سرّب من معلومات تخص الوضع النقدي، والتحويلات المالية الجديدة..

 

 

 

الجمهورية : أسرار

انتظار خطوات محددة..

تنتظر مراجع دبلوماسية خطوات محددة في ماخص ملف مهم لتنطلق ورشة اتصالات تساند مشروع مصالحة مقترحة.

 

"المنصة مقفلة"

عكس ما أعلنته المصارف عن تفعيل الصرّاف الآلي خلال فترة الإقفال فإن مودعي الشيكات تصلهم رسالة أن المنصة مقفلة.

 

رفع الدعم سلك طريقه

لاحظت أوساط متابعة أن قصة رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية سلكت طريقها إلى التنفيذ من دون الإعلان الرسمي عنها .

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