الأنباء الكويتية : تأليف الحكومة يدخل مرحلة جديدة

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الأنباء الكويتية : لا يطرح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مبادرة محددة ولا يمكن تحميل تحركه أكثر مما يحتمل. تحركه أقل من مبادرة وأكثر من مسعى. إنه جزء من حركة وساطات دخل على خطها البطريرك بشارة الراعي واللواء عباس إبراهيم الذي أوحى لدياب بهذا المسعى ومهّد الطريق له. وفي لقاءاته مع الرؤساء الحريري وبري وعون، أبدى دياب استعداده للقيام بأي جهد وتحرك انطلاقا من موقعه وعلاقاته الجيدة مع جميع المعنيين بعملية تشكيل الحكومة الجديدة لتذليل العقد وتجاوز الخلافات، عارضا بعض الأفكار التي يراها ملائمة لتقريب وجهات النظر بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بهذا الخصوص، مشددا على أهمية تسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى تراكم الأزمات التي تواجهها حكومته والتي تفوق قدرتها على مواجهتها باعتبارها حكومة مستقيلة وتصرّف الأعمال بنطاق ضيق، في حين أن أزمة تفشي ڤيروس كورونا قد فاقمت الوضع وزادت الضغوط على الحكومة المستقيلة، إضافة الى تفاعلات الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية.

في بيت الوسط سمع دياب كلاما من الحريري يعرض بوضوح ما قام به من جهود وتحركات واتصالات بالداخل والخارج معا للإسراع بعملية التشكيل، وقدم بخلاصاتها التشكيلة الوزارية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما ينص الدستور، ولا يزال ينتظر جوابه عليها ولكنه جوبه بحملة ممنهجة للتصعيد السياسي ضده، مؤكدا أنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة.

ولكن الحريري بدا مرنا إزاء موضوع لقائه مع الرئيس عون، موحيا أنه تجاوز «الڤيديو المسرّب» وليس متمسكا بشكليات الخطوة الأولى ومن يبادر الى الاتصال أولا.. المهم أن دياب نجح في انتزاع موافقة الطرفين على اللقاء مجددا، وأن مسعاه يتوقف عند هذا الحد.

ولكن مجرد حصول اللقاء ومن دون شروط مسبقة، سيكون مؤشرا الى بداية كسر المأزق الحكومي والحلقة المفرغة التي تدور فيها عملية التأليف منذ ثلاثة أشهر.. اللقاء الجديد المرتقب ليس امتدادا للقاءات السابقة، وإنما هو افتتاح لمرحلة جديدة من التأليف، وحيث تتكاثر المؤشرات التي تدل على أنه بعد اليوم سنشهد أول محاولة جدية للتأليف وسيكون حزب الله منخرطا فيها وسيلقي بثقله لأول مرة في اتجاه الإفراج عن الحكومة بعد زوال «كابوس ترامب»، ومع بداية مرحلة أميركية جديدة وانتقالية لن تظهر مفاعيلها ولن تتبلور اتجاهاتها، خصوصا على مستوى العلاقة واحتمالات التفاوض بين إيران وأميركا، إلا في النصف الثاني من هذا العام. ولبنان ليس بإمكانه أن يقبع في غرفة الانتظار من دون حكومة جديدة حتى ذلك الحين.