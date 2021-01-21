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ابو شرف نعى الحاج : طبيب اخر يسقط في مواجهة الجائحة

21
JANUARY
2021
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 نعى نقيب الاطباء في لبنان شرف ابو شرف الطبيب جوزف الحاج الذي توفي اليوم بجائحة كورونا وقال : "هوذا طبيب آخر يسقط شهيدا في مواجهة الجائحة، الدكتور جوزف الحاج.انه الحبيب الرابع عشر في لائحة الأطباء الشهداء. بهم كسب لبنان وجودا وحياة. ‏يغيبون عنا ولا تغيب روحهم، علمهم وخبرتهم.
‏الوباء هادر .قدر الإصابات به وكثافة المرضى والموت تجاوزا كل الحسابات. ‏
الباب مسدود؟ لا ما قيمة البلد إذا مات أبناؤه؟ حلاوة الأرض شهادتنا، إنسانيتنا.
نموت وتبقى الحياة. من أجل هذا نعمل.الوطن وديعتنا. همنا أن يحيا الناس. هدفنا الصحة والرحمة والسلام.

لكل امرٍ أوان،وهذا أواننا،أوان الوعي الجماعي ‏ليعود لبنان من جديد مستشفى الشرق، بلد العلم والصحة، وطن الخير والجمال.اذهب غالبا يا زميلي الحبيب، "إن المحبة أقوى من الموت".
ولك علينا أن نتابع الرسالة ‏بالعلم والحق، بالحب والأخلاق .فسلام عليك وعلى الزملاء الذين سبقوك الى دنيا الخلود، وسلام علينا منكم...حتى نلتقي".

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