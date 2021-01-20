صدور التقرير اليومي لمستشفى الحريري.. وهذا ما جاء فيه

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19.
و يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية . وفيه :
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 442 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 95.
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 876 حالة شفاء.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 41.
- حالات وفاة: 1.