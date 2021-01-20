لجنة الاقتصاد استمعت الى الخبير مارديني عن دراسة اعدها حول النظم الضرورية لمراقبة عملية اصدار النقد بالليرة اللبنانية

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عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط اجتماعا، بتقنية ال Zoom، برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور مقرر اللجنة النائب الدكتور علي بزي والأعضاء: ألكسي ماتوسيان، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، علي درويش، إدغار طرابلسي، أنطوان بانو، الان عون وسيزار أبي خليل.



خصص الاجتماع للاستماع إلى الخبير المالي رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني.



بعد كلمة ترحيب من البستاني بالدكتور مارديني، عرض مارديني للدراسة التي أعدها حول ال currency board والتي تقوم على "وضع النظم الضرورية لمراقبة عملية إصدار النقد بالليرة اللبنانية".



وبعد نقاش من السادة النواب حول هذا الموضوع تقرر استكمال الحوار مع الدكتور مارديني في جلسة لاحقة، كذلك دعوة عدد من ذوي الاختصاص للاستماع إليهم في جلسات لاحقة.