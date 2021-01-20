بعد الاشكال الكبير الذي وقع اليوم في مطار بيروت.. توضيح من جهاز أمن المطار وطليس!

A + A -

قطع سائقو السيارات العمومية في تاكسي المطار الطريق أمام مطار بيروت الدولي ووضعوا سياراتهم في وسط الطريق احتجاجا على الطلب منهم التوقف في مواقف السيارات وحصر عملهم بالمواطنين الذين لديهم استثناءات أي للذين سيذهبون الى المنازل مثلا وليس الى الفنادق حيث تتولى حافلات نقل المسافرين القادمين الى الفنادق بمواكبة أمن الدولة. وقد تدخلت قوة من الجيش اللبناني بسرعة وعملت على فتح الطريق أمام المطار.

وأوضحت قيادة جهاز أمن المطار في بيانٍ لها ما يلي:

"أولا: ان المواطن العائد الى لبنان يقوم بدفع ثمن فحص PCR وايجار الفندق لعدة أيام قبل صعوده الى الطائرة و بالتالي فان الفنادق تؤمن ضمن التعرفة نقل الوافدين إليها، لذلك لا يمكن تكبيد المواطن اللبناني ثمن تعرفة نقل اضافة الى المبلغ.

ثانياً: ان قرار منع التجول يقضي بمنع السائقين العمومين من التنقل الا بموجب اذونات خاصة.

ثالثاً: ان قيادة جهاز أمن المطار وحرصا منها على انتظام العمل سمحت لباصات الفنادق بالوقوف أمام قاعة الوصول لنقل الوافدين بمواكبة دوريات تابعة لمديرية أمن الدولة وهذا ما سبب اعتراض السائقين الذين اعتبروا انهم اولى بنقل الوافدين.

ووفقاً للبيان، "تم شرح هذا الموضوع مرات عدة للسائقين وافهامهم بأن التدبير مؤقت لحين انتهاء قرار الاقفال لكنهم أصروا على قطع الطريق وإثارة الفوضى امام المطار".

وختم البيان، "ان قيادة جهاز أمن المطار تهيب بالمواطنين ومنهم السائقين التحلي بالانضباط لانجاح خطة الحكومة للحد من انتشار جائحة كورونا المتفشية كما ان هذه القيادة لن تسمح بأي اخلال بالأمن تحت اي ذريعة كانت، فاقتضى التوضيح".

وفي السياق، أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، بيانا، علق فيه على “ما حصل امام حرم مطار بيروت الدولي بين السائقين العموميين “تاكسي المطار” وغيرهم من من أعطوا استثناء في العمل من والى المطار، وقال: “حذرنا مرارا وتكرارا من سياسة الكيل بمكيالين في اصدار القرارات واتخاذ الاجراءات لا سيما في ما يتعلق بقرار الاقفال العام واعتماد الاستثناءات ممن دون معايير منطقية.

أضاف طليس: “من هنا ومن جديد: نتوجه الى دولة رئيس الحكومة وضع يده على هذا الموضوع وضبط المعايير، بل الغاء الاستثناءات على قاعدة: “ظلم في السوية عدل في الرعية”، متمنيا بحث موضوع النقل وتداعيات الاقفال اذا ما تم تمديده مع اتحادات ونقابات النقل البري مباشرة. وختم “دولة الرئيس: “أهل مكة أدرى بشعابها”.



